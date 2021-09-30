Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Рапид" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Андрей Ярмоленко появился на поле с первых минут и был заменен только на 76-й минуте встречи. Украинец приложил свои усилия для победы "Вест Хэма".



В этой Лиге Европы "Вест Хэм" играет в группе H с "Рапидом", загребским "Динамо" и "Генк". После 2-х побед лондонцы возглавили квартет. Следом второе-третье место делят хорваты и бельгийцы, у них по 3 балла. Последняя позиция и 0 очков у австрийцев.

Лига Европы



2-й тур



30 сентября



"Вест Хэм" (Англия) - "Рапид" (Австрия) 2:0



Голи: Райс, 29, Бенрахма, 90+4

30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".

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