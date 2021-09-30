Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Рапид" в Лиге Европы
Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы лондонский "Вест Хэм" победил венский "Рапид"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Андрей Ярмоленко появился на поле с первых минут и был заменен только на 76-й минуте встречи. Украинец приложил свои усилия для победы "Вест Хэма".
В этой Лиге Европы "Вест Хэм" играет в группе H с "Рапидом", загребским "Динамо" и "Генк". После 2-х побед лондонцы возглавили квартет. Следом второе-третье место делят хорваты и бельгийцы, у них по 3 балла. Последняя позиция и 0 очков у австрийцев.
Лига Европы
2-й тур
30 сентября
"Вест Хэм" (Англия) - "Рапид" (Австрия) 2:0
Голи: Райс, 29, Бенрахма, 90+4
- 30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".
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