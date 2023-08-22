Японский ритейлер Uniqlo покинул российский рынок, – росСМИ

Об этом изданию " Ведомости " рассказал один из партнеров японской компании, а также владельцы ТЦ, где раньше находились точки Uniqlo.

В настоящее время эти торговые площади заняли другие предприниматели.

Утверждается, что японская компания расторгла со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

В марте прошлого года компания сообщила "о временной остановке" своих точек в РФ. После закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое – с 26,9 млрд до 12 млрд руб, а вместо прибыли позапрошлого года в размере 4,1 млрд руб Uniqlo зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб.

Компания за год сохраняла зарплаты, штат и офис в России. Теперь же юрлицо ритейлера прекратило любую деятельность. В то же время, ее товары продолжают продаваться на некоторых российских маркетплейсах.