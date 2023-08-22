Японский ритейлер Uniqlo покинул российский рынок, – росСМИ
Японский бренд одежды и аксессуаров Uniqlo покинул российский рынок, отказавшись от аренды торговых площадей для всех своих магазинов
Об этом изданию " Ведомости " рассказал один из партнеров японской компании, а также владельцы ТЦ, где раньше находились точки Uniqlo.
В настоящее время эти торговые площади заняли другие предприниматели.
Утверждается, что японская компания расторгла со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.
В марте прошлого года компания сообщила "о временной остановке" своих точек в РФ. После закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое – с 26,9 млрд до 12 млрд руб, а вместо прибыли позапрошлого года в размере 4,1 млрд руб Uniqlo зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб.
Компания за год сохраняла зарплаты, штат и офис в России. Теперь же юрлицо ритейлера прекратило любую деятельность. В то же время, ее товары продолжают продаваться на некоторых российских маркетплейсах.
- В то же время, некоторые гиганты продолжают работать в РФ и наращивать доходы. В частности Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
- 10 августа в список спонсоров войны попал крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.34
- EUR Покупка 41.05Продажа 42.09
- Актуальное
- Важное