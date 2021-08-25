Я завидую фанатам, они не увидят равнодушных игроков, - тренер "Зари" о матче в Лиге Европы

Об этом сообщает Трибуна.



По словам Скрипника, "Заря" постарается забить быстрый гол.



"Постараемся быстрый гол забить, убрать индивидуальные ошибки, которые привели к голам в той игре. Ну и о реализации не надо забывать. У нас было много прекрасных моментов. Я могу только позавидовать тем болельщикам, которые придут завтра на футбол. Я им гарантирую, что они не увидят равнодушных игроков в футболках "Зари". Я уверен, ребята отдадут завтра все силы для того, чтобы невозможное сделать возможным ", - сказал Виктор Скрипник.

Встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3:0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.



Матч плей-офф квалификации состоится 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.