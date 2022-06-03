"Я встаю на сторону жертвы": Невзоров подтвердил получение гражданства Украины

Об этом он написал на своем телеграм-канале.

Журналист подчеркнул, что считает войну в Украине преступлением, и что он уверен: "если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину", не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, ни сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, "в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора".

"Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", – добавил Невзоров.

Журналист добавил, что "не всегда комфортно" встать рядом с тем, кого расстреливают, и, вероятно, "проще встать в шеренгу расстрельщиков", но каждый делает свой выбор самостоятельно, и третьего варианта не существует.

"Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", – написал Невзоров.

Одним из первых о том, что российский публицист Невзоров получили гражданство Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – написал Геращенко.

В комментарии BBC News Украина еще один советник главы МВД, Виктор Андрусив, подтвердил эту информацию.

По состоянию на 13:15 3 июня на официальном сайте Офиса президента Украины не было соответствующего указа.

Ранее ряд украинских и российских СМИ сообщали, что Невзоров подал заявку на получение украинского гражданства.

23 марта следственный комитет России возбудил против журналиста Александра Невзорова дело по статье о "распространении фейков" о вооруженных силах РФ.

4 мая Невзорова объявили в розыск.

6 мая Московский суд заочно арестовал журналиста Незворова по делу о якобы фейке в отношении российских военных

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