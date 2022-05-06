Московский суд заочно арестовал журналиста Незворова по делу о якобы фейке в отношении российских военных

Об этом сообщила российская Радио Свобода в Telegram.

Невзорова преследуют за сообщения в соцсетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.

Сейчас журналист находится за границей.

РФ нанесла авиудар по роддому в Мариуполе 9 марта.

Там заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Нацгвардии, а затем – что вообще не наносили удара.

23 марта следственный комитет России возбудил против журналиста Александра Невзорова дело по статье о "распространении фейков" о вооруженных силах РФ.

4 мая Невзорова объявили в розыск .