Московский суд заочно арестовал журналиста Незворова по делу о якобы фейке в отношении российских военных
Басманный суд Москвы заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова по делу о распространении так называемых фейков о российской армии
Об этом сообщила российская Радио Свобода в Telegram.
Невзорова преследуют за сообщения в соцсетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Сейчас журналист находится за границей.
РФ нанесла авиудар по роддому в Мариуполе 9 марта.
Там заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Нацгвардии, а затем – что вообще не наносили удара.
- 23 марта следственный комитет России возбудил против журналиста Александра Невзорова дело по статье о "распространении фейков" о вооруженных силах РФ.
- 4 мая Невзорова объявили в розыск .
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