Новые кадры из Севастополя:
Взрывы в бухте Севастополя: все подробности Текстовый онлайн
В ночь с 12 на 13 сентября взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на проукраинский телеграмм-канал "Крымский ветер".
После 3:00 среды, 13 сентября, очевидцы сообщили о по меньшей мере 7 взрывах в Севастополе. Во временно оккупированном городе поднялся дым.
Местные сняли взрывы на видео. "Крымский ветер" пишет о прилете в районе Южной бухты, где могут находиться корабли и подводные лодки российского флота.
Центр нацпротива подтвердил информацию о попадании в районе Южной бухты.
Еспресо.TV в режиме реального времени следит за событиями:
Пишут также о взрывах в районе Севастопольского морского завода.
Новые кадры из Севастополя:
Сообщается о новых звуках взрывов и стрельбы.
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