Взрывы в бухте Севастополя: все подробности Текстовый онлайн

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на проукраинский телеграмм-канал "Крымский ветер".

После 3:00 среды, 13 сентября, очевидцы сообщили о по меньшей мере 7 взрывах в Севастополе. Во временно оккупированном городе поднялся дым.

Местные сняли взрывы на видео. "Крымский ветер" пишет о прилете в районе Южной бухты, где могут находиться корабли и подводные лодки российского флота.

Центр нацпротива подтвердил информацию о попадании в районе Южной бухты.

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