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Взрывы в бухте Севастополя: все подробности Текстовый онлайн

13 сентября, 2023 среда
04:17
Война с Россией

В ночь с 12 на 13 сентября взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на проукраинский телеграмм-канал "Крымский ветер".

После 3:00 среды, 13 сентября, очевидцы сообщили о по меньшей мере 7 взрывах в Севастополе. Во временно оккупированном городе поднялся дым.

Местные сняли взрывы на видео. "Крымский ветер" пишет о прилете в районе Южной бухты, где могут находиться корабли и подводные лодки российского флота.

Центр нацпротива подтвердил информацию о попадании в районе Южной бухты.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за событиями:

Хронология:
05:03
13 сентября, 2023 среда

Новые кадры из Севастополя:

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05:00
"В 4:52 в Севастополе звуки стрельбы и взрывы продолжились. Центр города", - пишет "Крымский ветер".
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04:42
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04:26
"Крымский ветер": Как сообщают севастопольцы, непрерывные звуки похожие на металлические удары до сих пор происходят. Похоже, боекомплект детонирует. Воют сирены.
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04:21

Пишут также о взрывах в районе Севастопольского морского завода.

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04:20

Новые кадры из Севастополя:

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04:11

Сообщается о новых звуках взрывов и стрельбы.

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04:10
"Многие описывают эти звуки, как удары по чему-то железному и пишут, что такого раньше не слышали", - пишут очевидцы.
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04:06
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03:59
Стало известно о новых мощных взрывах.
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