Вывод $ 600 млн: ПриватБанк через газету "Голос Украины" вручил Коломойскому израильский иск

Об этом передает пресс-служба банка.

"ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа, Израиль, с иском к своим прежним владельцам и другим ответчикам по отношению, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долл. США (примерно 16,5 млрд гривен) были незаконно выведены из Банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Израильском Банка Дисконт (Israel Discount Bank) ", - говорится в сообщении.



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Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк опубликовал сообщение в газете "Голос Украины" для вручения израильского иска в Украине Коломойскому и Боголюбову, а также другом ответчику - Карташеву (их давняя доверенное лицо, пока занимает должность Директора Департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта") в соответствии с Гаагской Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

Отмечается, что хотя Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, "ПриватБанк" принимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск был им должным образом вручен, и обеспечения правосудия израильского суда относительно их незаконных действий.

Напомним, что в декабря 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд города Тель-Авив с иском к своим прежним владельцам по отмыванию денег - более $ 600 000 000 незаконно вывели из банка в период с 2007 по 2011 года и разместили на банковском счете в Израильском Банка Дисконт ( Israel Discount Bank).

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