Выделят более 110 млн грн на укрепление обороноспособности города: Киевсовет одобрил программу "Защитник Киева"
Киевсовет поддержал городскую целевую программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы, которая предусматривает выделение более 110 млн грн на укрепление обороноспособности Киева
Об этом сообщается на официальном портале Киева.
"В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, высокой вероятности полномасштабного вторжения и применения агрессором диверсионно-разведывательных сил или осуществления актов терроризма важное значение приобретает выполнение мер по организации военной службы, выполнению воинского долга, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве. В частности, на это и направлены мероприятия, вошедшие в программу "Защитник Киева", - заявил заместитель главы КГГА Андрей Крищенко.
Он отметил, что реализация принятой Киевсоветом программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны в каждом районе Киева, обеспечить бригаду необходимыми учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации города Киева.
Кроме того, в рамках программы планируется создать Единый центр подготовки Сил муниципальной безопасности города Киева, в том числе и бригады территориальной обороны.
"После подготовки резервистов и налаживания работы подразделений Киев будет иметь развитую и эффективно функционирующую отдельную бригаду территориальной обороны, которая будет готова к выполнению задач в течение 24 часов", - подытожил заместитель председателя КГГА.
- Напомним, в столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.
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