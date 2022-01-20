Выделят более 110 млн грн на укрепление обороноспособности города: Киевсовет одобрил программу "Защитник Киева"

Об этом сообщается на официальном портале Киева.



"В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, высокой вероятности полномасштабного вторжения и применения агрессором диверсионно-разведывательных сил или осуществления актов терроризма важное значение приобретает выполнение мер по организации военной службы, выполнению воинского долга, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве. В частности, на это и направлены мероприятия, вошедшие в программу "Защитник Киева", - заявил заместитель главы КГГА Андрей Крищенко.



Он отметил, что реализация принятой Киевсоветом программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны в каждом районе Киева, обеспечить бригаду необходимыми учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации города Киева.



Кроме того, в рамках программы планируется создать Единый центр подготовки Сил муниципальной безопасности города Киева, в том числе и бригады территориальной обороны.



"После подготовки резервистов и налаживания работы подразделений Киев будет иметь развитую и эффективно функционирующую отдельную бригаду территориальной обороны, которая будет готова к выполнению задач в течение 24 часов", - подытожил заместитель председателя КГГА.

Напомним, в столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.