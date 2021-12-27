В Киеве появится штаб терробороны

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

В настоящее время набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

В январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Как отмечается в сообщении, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями председателя КГГА, руководителями департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – сказал он.

Справка: Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных Сил Украины. Известно, что в Украине 25 бригад терробороны, где числятся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев.