В Киеве появится штаб терробороны
В столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время
Об этом сообщает прессслужба КГГА.
В настоящее время набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.
В январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.
Как отмечается в сообщении, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями председателя КГГА, руководителями департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.
Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны.
"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – сказал он.
Справка: Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных Сил Украины. Известно, что в Украине 25 бригад терробороны, где числятся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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