Во Львове когда-то была популярная басня о воре-рецидивисте, которого систематически ловила польская полиция. Но он изо всех сил пытался в очередной раз попасться в Перемышле, объясняя заинтересованной публике, что там тюрьма посуше… Не знаю, как там с результатом, но, говорят, тот вор завершил свою карьеру на Лонцкого, где "освободители" перед приходом немцев устроили кровавую бойню.

На десятом месяце войны среди украинцев нет существенных разногласий по поводу того, как завершит свою "карьеру" диктатор Путин. Если возникают споры, то они касаются только деталей, так сказать, процессуального характера. Причем, прилагательное "процессуальный" употребляют, по большей части, не в юридическом смысле, а подчеркивая именно процесс.

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Есть политики, до сих пор живущие измерениями "до 24 февраля 2022-го". Ни ракетные обстрелы мирных городских кварталов, ни применение запрещенного оружия, ни военные преступления, совершенные оккупантами на временно захваченных территориях, не дают выветриться из их мозгов дурману "невременного" пацифизма.

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Среди международного сообщества до сих пор нет единодушия. Определенные персонажи, которых Украина (или Россия своими поступками) до сих пор не убедила в уголовной сути режима кремлевского деда, а, следовательно, в необратимости наказания преступника, до сих пор предпочитают возвращаться к старой песенке об "уважении к России", "переговорах" и даже "гарантиях" для агрессора. Есть политики, до сих пор живущие измерениями "до 24 февраля 2022-го". Ни ракетные обстрелы мирных городских кварталов, ни применение запрещенного оружия, ни военные преступления, совершенные оккупантами на временно захваченных территориях, не дают выветриться из их мозгов дурману "излишнего" пацифизма. Что ж, у каждого свой миг просветление, главное, чтобы он приходил не поздно…

Однако все сходятся во мнении о зачинщике нынешней катастрофы. Фигура Путина достаточно демонизированная, но даже уровень украинской ненависти к этому персонажу не способен полностью и исчерпывающе охарактеризовать меру ответственности этого "вождя". Термин "абсолютное зло" здесь бы годился, но суть опять в деталях: для собственного народа Путин остается: а) божком и идолом; б) безупречным спасителем; в) воплощением собственных черт того же народа. То есть "феномен" Путина заключается в том, что он и является русским "народцем", несмотря на социальные, интеллектуальные и ментальные разнообразия.

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Фигура Путина достаточно демонизирована, но даже уровень украинской ненависти к этому персонажу не способен полностью и исчерпывающе охарактеризовать степень ответственности этого "вождя"

Поэтому вопрос суда над Путиным, как мне кажется, сводится таки к варианту бывшего сербского диктатора Слободана Милошевича. То есть – международный трибунал после того, как Украина победит "абсолютное зло" – режим и его многомиллионных апологетов. Ну, не верю я в то, что разгневанная толпа ворвется в кремлевские покои или уральский бункер и утопит старика в канализации.

А если да, то дело – по международному правосудию. Точнее, за Международным уголовным судом в Гааге, который должен цивилизованно выслушать стороны обвинения и защиты, исследовать доказательства, собранные в ходе войны и после нее, и вынести вердикт главарям путинской России. Почему я говорю именно о МКС? Ибо, судя по заявлениям главного прокурора этого суда Карима Хана, он даже не допускает возможности создания отдельного трибунала для рассмотрения военных преступлений России в войне против Украины.

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Такая категоричность настораживает, несмотря на то, что следователи прокуроры МКС уже приступили к сбору материалов для будущего процесса. В конце концов, технологии XXI века сделали эту работу легче: ни один военный конфликт не был задокументирован с таким усердием, как этот, в распоряжении прокуроров, пожалуй, есть миллионы видео- фото- и аудиосвидетельствований. Другое дело, будут ли они должным образом поданы в суде, то есть речь о том, сможет ли МКС и его главный прокурор дистанцироваться от политических оценок, меркантильного расчета отдельных персонажей, будут ли они достаточно объективными и совестливыми, принимая решение.

Ни один военный конфликт не был задокументирован с таким усердием, как этот, в распоряжении прокуроров есть, пожалуй, миллионы видео- фото- и аудиосвидетельствований. Другое дело, будут ли они должным образом поданы в суде, то есть речь о том, сможет ли МКС и его главный прокурор дистанцироваться от политических оценок

Подобные оговорки высказал недавно и британский юрист Джефри Найс, сотрудничавший с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он, в частности, заявил, что МКС должен сделать особый акцент на ответственности Путина: "Международный уголовный суд, к юрисдикции которого принадлежит Украина, пока не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление... Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает, что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды — это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт, что Путина нельзя судить (курсив мой. - Авт.). Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия".

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Найс знает, что говорит. Потому что был причастен к многолетнему процессу, когда Сербия упорно отказывалась отдавать Милошевича в руки трибунала, когда в это дело пытались вмешаться заинтересованные политики, чтобы воспользоваться рычагом для решения тех или иных сиюминутных проблем. Поэтому бывший прокурор суда над Милошевичем говорит, что суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, необязательно.

Конечно, недопустимо, чтобы Найс оказался "злым" провидцем в его предостережениях. Ибо после геноцидной войны России против Украины безнаказанность или хотя бы частичное отступление от справедливости в отношении ее организаторов станет еще одним преступлением. Более того, прокурорская недобросовестность запустит процесс реанимации зла, и, поверьте, со временем, его почувствуют и те, кто попытается "пропетлять" по делу Трибунала.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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