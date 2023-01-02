Путин заявил, что Россия изучает оружие, которое Запад предоставляет Украине, и убежден, что это продлит войну. Кроме того, он отмечает, что Россия найдет чем ответить. Какой ответ может быть?

Прекрасный вопрос, я считаю, что Россия уже бросила в эту войну все, что могла: призывников, заключенных, всю свою военную технику, иранскую военную технику. Я не уверен, что им осталось еще что-то бросать. Конечно, они будут говорить такие вещи, пытаясь убедить Запад, чтобы тот усомнился и не передавал оружие. Но на самом деле мы должны отдавать Украине все, что можем, чтобы она как можно скорее выиграла эту войну.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отказывается от переговоров с Украиной на основе "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский. Он прибегал к запугиваниям, мол, на территории России все решит российская армия. Сколько будет продолжаться война России против Украины?

В заявлении Лаврова очень много смешного. Во-первых, он допускает, что российская армия может решить проблему. Российская армия на грани провала, ей действительно тяжело. Во-вторых, это дежавю в его заявлениях, потому что это напоминает мне время, когда я был специальным представителем Государственного департамента США по Украине. В то время Россия делала вид, что Украины не существует, и они могут вести переговоры только с Западом, с США, а Украина не является стороной переговоров и не имеет легитимности или представительства. Подобное они снова говорят через заявления Лаврова. Сейчас они хотят вести переговоры с Украиной, страной, которую они атакуют, но вести переговоры через других, а этого просто не случится.

Возможны ли переговоры с Россией?

В конце концов возможны, но я не вижу этого сейчас. Я считаю, что условия, которые Украина поставила для переговоров, очень справедливы. Должна быть основа будущей безопасности, основа энергетической и продовольственной безопасности, должен быть полный вывод российских войск, ответственность за военные преступления. Все это обоснованные ожидания Украины. Сейчас Россия не намерена согласовывать их. В течение года война будет продолжаться, силы россиян должны быть разбиты, поскольку мы видим, что это усилит давление на Россию и принудит их к реальным переговорам.

Как на этом этапе Россия может отреагировать на систему Patriot?

Я не думаю, что они действительно могут как-то реагировать. Они вывели на поле боя все свои силы и технику, которые сейчас у них есть. Единственное, что они могут сделать для эскалации, это применение ядерного и биологического оружия, которое, как они знают, уничтожит их самих. Сделает территорию, которую они пытаются завоевать, непригодной для проживания и повлечет немедленный ответ со стороны других стран. Похоже, они не собираются этого делать. С обычными средствами они не способны сделать больше. Кроме того, я не понимаю, какие могут быть возражения против того, чтобы системы Patriot предоставлялись Украине. Эти системы оборонительные, чтобы помогать защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Отрицая, Россия почти утверждает, что она имела право напасть на Украину, что, конечно, неприемлемо в соответствии с законными методами Международного Правосудия.

Поговорим немного о президенте Путине. Существуют ли какие-нибудь инструменты, чтобы привлечь Путина к ответственности и заставить его прекратить эту жестокую войну?

И да, и нет. Существующих правовых механизмов в международном праве будет недостаточно, чтобы привлечь Путина и российский режим к ответственности и нести ответственность за военные преступления. Из-за права вето России в ООН будет сложно создать новый трибунал ООН. Международный Уголовный Суд (МКС) является организацией, членом которой является не Россия, а США. Поэтому Международный суд не подходит для этого. Нужен специальный трибунал, и это должно быть сделано без России, потому что Россия здесь выступает в качестве преступника. Это создание новых условий в международном праве похоже на то, что было сделано с Нюрнбергским процессом, создание нового механизма. Очень важно то, что мы уже делаем: собираем данные, доказательства, опрашиваем людей, фотографируем, определяем преданные приказы, цепочку командования, объединяем все юридические дела, необходимые для доказывания совершенных военных преступлений и привлечения личной ответственности Путина и других российских военных. Работа идет сейчас и принесет весомый результат позже, когда будет создан новый трибунал.

Последний вопрос. Сколько может продержаться Украина в этой сложной ситуации?

Я не думаю, что есть такой сценарий, при котором Украина не продержится. Украина – суверенное независимое государство, ее народ – решительный и устойчивый, знает, что они – украинцы, не убедят в этом россиян. Мысль о том, что Украина исчезнет или сдастся, невозможно. Нам нужно убедиться, что Украина способна воевать как можно лучше и как можно быстрее вернуть свою территорию, что поможет быстрее завершить войну.