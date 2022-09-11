Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности за последние дни от российской оккупации освобождено около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - пишут в Генштабе.

Напомним, на Харьковском направлении российские войска находятся в паническом настроении, - Генштаб

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