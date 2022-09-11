ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение Купянского и Изюмского районов, - Генштаб
За последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности за последние дни от российской оккупации освобождено около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - пишут в Генштабе.
- Напомним, на Харьковском направлении российские войска находятся в паническом настроении, - Генштаб
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное