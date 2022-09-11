На Харьковском направлении русские войска находятся в паническом настроении, - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной информации по состоянию на 06:00 11 сентября 22 по поводу российского вторжения.

Там отметили, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Ведет воздушную разведку, постоянно пытается улучшить тактическое положение, принимает меры по улучшению логистического обеспечения своих подразделений и обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

"За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населенных пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское", - пишут в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

- на Северском направлении - неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

- на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщева;

- на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Довгенькое и Дмитровка;

- на Краматорском направлении - возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

- на Бахмутском направлении- в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

- на Авдеевском направлении - вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

- на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;

- на Запорожском направлении – возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;

- на Южнобужском направлении - в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Пруд, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

"Противник продолжает нести потери. На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также, известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов", - отмечают в Генштабе.

Также там отмечают, что из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины российские захватчики проводят "контрмеры".

"В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местные жители Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам", - пишут в Генштабе.

В то же время Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Напомним, за сутки украинская авиация нанесла 23 удара противнику

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