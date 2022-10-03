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ВСУ освободили Боровую вблизи Изюма в Харьковской области, - поселковый совет
Украинские защитники деоккупировали поселок городского типа Боровая в Изюмском районе Харьковской области
Об этом сообщает Боровский поселковый совет.
"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ! Продолжается зачистка территорий. Подробности позже", - говорится в сообщении.
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