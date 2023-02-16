Враг готовит масштабную воздушную атаку
Уголковые отражатели на шарах имитируют большие самолёты, активируют систему противовоздушной обороны, чтобы противник - с помощью разведывательных дронов — засекал их координаты
В последнее время было несколько ложных воздушных тревог.
"Ложных" условно — выяснилось, что вместо "шахедов" летят разведывательные дроны, воздушные шары с уголковыми отражателями; все по такому случаю облегчённо вздохнули и вернулись к прежним делам.
Но это хуже шахедов. Шахеды летят по координатам, атаковать заранее известные стационарные цели. Воздушная разведка ищет цели повкуснее — позиции ПВО, военные лагеря, штабы, склады... Уголковые отражатели на шарах имитируют большие самолёты, активируют систему противовоздушной обороны, чтобы противник - с помощью разведывательных дронов — засекал их координаты.
Готовится масштабное воздушное нападение. Враг не оставил попыток завоевать господство в воздухе. Авиация — предпоследний серьёзный аргумент кремля в этой войне, которую он не может выиграть только наземными силами
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Готовится масштабное воздушное нападение. Враг не оставил попыток завоевать господство в воздухе. Авиация — предпоследний серьёзный аргумент кремля в этой войне, которую он не может выиграть только наземными силами.
Последний — тактическое ядерное оружие. Которое путин не осмелиться применить, не разделив ответственности за безумие с российской элиткой. Поэтому и готовится его "послание" 21 февраля - а-ля заседание их совбеза накануне вторжения год назад только в расширенном составе.
Будет давить на нервы, плакаться, что россия воюет со всем цивилизованным Западом (так и есть, по сути), кричать, что родина в опасности...
Будет пытаться спасти свою шкуру ядерным шантажом, ценой сотен тысяч жизней. Посмотрим, сколько в кремле осталось безумцев. Если мало — ему конец.
Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ЗСУ, активист инициативы “Армія SOS”, руководитель инициативы "A.Drones".
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