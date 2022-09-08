Возвращается к показателям 1980-х годов: фунт стерлингов еще больше подешевеет, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Менеджеры фондов, аналитики и бывшие политики считают, что такой сценарий маловероятен, но подозревают, что фунт должен будет подешеветь, прежде чем инвесторы вернутся.

Валюта упала до 1,1407 доллара в среду, поскольку инвесторы все больше опасаются экономических перспектив. Фунт стерлингов потерял почти 10% своей стоимости с начала июня – огромный шаг для одной из основных мировых валют G10.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также находится под пристальным вниманием, поскольку готовится снизить налоги и использовать десятки миллиардов фунтов стерлингов дополнительных государственных заимствований для финансирования замораживания потребительских счетов за электроэнергию. Ожидается, что энергетический план будет представлен в четверг.

"За последние несколько недель рынок продвинулся очень далеко и очень быстро, несмотря на относительно мрачную экономическую перспективу. Это значит, что рецессия будет, но она будет глубже в Великобритании", – сказал Чарльз Дибель, глава отдела стратегии ценных бумаг с фиксированным доходом в Mediolanum Asset Management, делающая ставку против фунта.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в следующем году Великобритания столкнется с замедлением экономического роста и более устойчивой инфляцией, чем любая крупная экономика.

"Валюта дешева, но, вероятно, должна быть дешевле", - сказал Дибель.

Несколько экономистов, в том числе Мохаммед Эль-Эриан, прогнозируют, что курс фунта скоро достигнет 1,10 доллара, что означает дальнейшее падение на 4% от текущего уровня.

Capital Economics считает, что фунт стерлингов мог бы испытать свой исторический минимум около 1,05 доллара, достигнутый в марте 1985 года, как раз перед тем, как страны Большой семерки приняли меры, чтобы обуздать супердоллар эпохи Рейгана в так называемом "соглашении Плаза".

Однако спешка свергнуть британские активы также была вызвана международными событиями, включая стремительный рост цен на газ и беспокойство глобальным ростом, заставившим инвесторов искать убежища в долларах. Евро и иена также достигли минимумов за несколько десятилетий.

Опрос Reuters, проведенный 1-6 сентября среди почти 60 валютных стратегов, не является таким пессимистическим. Консенсус заключался в том, что фунт стерлингов поднимется до 1,16 доллара за один и три месяца. Кроме того, фунт стерлингов не упал столь сильно по отношению к евро.

Дибель из Mediolanum сказал, что обсуждение экстремальных сценариев стерлингов, таких как Британия вынуждена обратиться в МВФ за помощью, как это было в 1976 году, "тревожно".

Deutsche Bank в понедельник предупредил, что риск кризиса платежного баланса Великобритании "не следует недооценивать" во время правительства Трасса, ссылаясь на потенциал большой нефинансированной фискальной экспансии и изменений в полномочиях Банка Европы.

Август стал худшим месяцем в истории для некоторых цен на облигации Великобритании, поскольку инвесторы направлялись к выходу. Доходность 10-летнего государственного долга Великобритании на этой неделе выросла примерно до 3,15%, что является самым высоким уровнем с 2011 года.

Кризисы платежного баланса и девальвация фунта стерлингов сыграли свою роль в завершении предыдущих периодов правления Консервативной партии. В 1992 году произошел обвал фунта стерлингов, когда Великобританию изгнали из Европейского механизма валютных курсов.

Как обнадеживающий знак для инвесторов новый министр финансов Великобритании Кваси Квартенг заявил в среду, что хочет подтвердить независимость центрального банка.

Эндрю Сентанс, бывший член комитета Банка Англии по установлению ставок, а ныне советник Cambridge Econometrics, считает, что кризис платежного баланса остался в прошлом, актуален только тогда, когда Британия пыталась защитить стоимость своей валюты.

Но он сказал, что Банк Англии, который собирается на следующей неделе, должен быть больше озабочен падением фунта стерлингов, чем на самом деле.

"Все, что оценивается в долларах, в этом году подорожало на 14% в долларовом эквиваленте, и импортируемая инфляция - проблема для инфляции и давления на потребителей", - сказал он Reuters.

В конце концов прогноз стерлинга зависит от улучшения международной картины и от того, сможет ли экономическая политика Трасс ограничить глубину и продолжительность рецессии.

Напомним, во вторник, 7 сентября, доллар на черном рынке стоит 41,40 грн., а за евро просят 40,60 грн

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