Курс валют на сегодняшний день: стоимость доллара и евро в Украине
Курс гривны к доллару в банковских обменниках 24 июня составляет 35,40 грн/$. Нацбанком установлен официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/$
Об этом сообщает Эспрессо.
Курс доллара в Украине на сегодня
В банках, обменниках и на черном рынке сегодня, по состоянию на 08:50, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 35,30 грн, продают – по 35,40 грн.
В украинских обменниках цена доллара колеблется от 35,10 до 35,40 грн. Стоимость доллара в банках колеблется от 31,50 до 35,20 грн.
Курс доллара на сегодняшний день на черном рынке варьируется от 35,15 грн до 35,40 грн за доллар.
Курс евро к гривне на сегодня
В свою очередь, в среднем евро в Украине можно приобрести по 37,10 грн, а продать его по 37,30 грн. Курс евро на сегодняшний день в обменниках колеблется от 36,85 грн до 37,20 грн. В банках евро можно купить от 30,85 грн до 37,10. Частные же лица устанавливают цены на него – от 36,85 грн до 37,40 грн за евро.
Курс валют в ПриватБанке
Курс валют в Привате составляет 35,20 грн за доллар. Продажа достигает 35,60 грн/доллар. Евро же в банке можно купить 36,50 грн, а продать – по 37,50 грн.
Курс валют НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 грн/$. Курс гривны по отношению к евро установлен НБУ на уровне 30,73 грн за евро.
Курс злотого к гривне
Польский злотый сегодня стоит 6,5231 грн.
Другие валюты
Курс молдавского лея по отношению к гривне установлен на уровне 1,5222 грн за лей.
Румынский лей стоит 6,2126 грн.
Чешская крона стоит 1,2416 грн.
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