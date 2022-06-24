Об этом сообщает Эспрессо.

Курс доллара в Украине на сегодня

В банках, обменниках и на черном рынке сегодня, по состоянию на 08:50, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 35,30 грн, продают – по 35,40 грн.

В украинских обменниках цена доллара колеблется от 35,10 до 35,40 грн. Стоимость доллара в банках колеблется от 31,50 до 35,20 грн.

Курс доллара на сегодняшний день на черном рынке варьируется от 35,15 грн до 35,40 грн за доллар.

Курс евро к гривне на сегодня

В свою очередь, в среднем евро в Украине можно приобрести по 37,10 грн, а продать его по 37,30 грн. Курс евро на сегодняшний день в обменниках колеблется от 36,85 грн до 37,20 грн. В банках евро можно купить от 30,85 грн до 37,10. Частные же лица устанавливают цены на него – от 36,85 грн до 37,40 грн за евро.

Курс валют в ПриватБанке

Курс валют в Привате составляет 35,20 грн за доллар. Продажа достигает 35,60 грн/доллар. Евро же в банке можно купить 36,50 грн, а продать – по 37,50 грн.

Курс валют НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 грн/$. Курс гривны по отношению к евро установлен НБУ на уровне 30,73 грн за евро.

Курс злотого к гривне

Польский злотый сегодня стоит 6,5231 грн.

Другие валюты

Курс молдавского лея по отношению к гривне установлен на уровне 1,5222 грн за лей.

Румынский лей стоит 6,2126 грн.

Чешская крона стоит 1,2416 грн.

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