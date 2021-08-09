ВОЗ заявила о смертельном случае от "брата Эболы" - лихорадки Марбурга в Гвинее. Что известно

Об этом сообщает Nationalpost со ссылкой на ВОЗ.



Новый случай в Гвинее впервые был обнаружен на прошлой неделе, всего через два месяца после того, как страна была объявлена свободной от Эболы после короткого вспышки которой в начале этого года погибли 12 человек.



Пациент, который подхватил вирус Марбурга, обратился за помощью в местную клинику, впрочем его состояние быстро ухудшилось, говорится в заявлении ВОЗ.



Позже аналитики национальной лаборатории Гвинейской геморрагической лихорадки и Института Пастера в Сенегале подтвердили диагноз вируса Марбурга.



"Потенциал распространения вируса Марбурга в значительной степени означает, что мы должны остановить его", - сказал Матшидисо Моэти, региональный директор ВОЗ в Африке.



"Мы работаем с органами здравоохранения для реализации быстрого ответа, опирающаяся на прошлый опыт и опыт Гвинеи в борьбе с Эбола, передающаяся подобным образом", - сказал Моетэти.



И случай Марбурга, и нынешний случай лихорадки Эбола были обнаружены в Гвинейском районе Гекеду, вблизи границы с Либерией и Кот-д'Ивуаром. Первые случаи эпидемии лихорадки Эбола 2014-2016 годов, крупнейшей в истории, также были из того же региона в лесной зоне Юго-Восточной Гвинеи.



Смертность от случаев заболевания в Марбурге колебалась от 24% до 88% в прошлых вспышках в зависимости от штамма вируса и ведения заболевания, отмечает ВОЗ, добавив, что передача происходит через контакт с инфицированными жидкостями и тканями организма. Симптомы включают головную боль, рвоту кровью, мышечные боли и кровотечение через различные отверстия.



Впервые вирус был обнаружен в лаборатории города Марбург в ФРГ в 1967 году. Сотрудники лаборатории по производству вирусных препаратов контактировали с зелеными обезьянами из Африки и заразились. Вскоре оказалось, что первичными носителями вируса являются плодоядные пещерные летучие мыши, в том числе египетская фруктовая.



В Африке люди инфицируются после длительного осмотра пещер или работы в рудниках. При первичном заражении от летучих мышей реализуется контактный механизм передачи инфекции - происходит попадание их свежих или высушенных экскрементов на микроповреждения кожи или слизистых оболочек у людей.



Отметим, что как и Эбола, от человека к человеку вирус может передаваться воздушно-капельным путем. В остром периоде наиболее частые осложнения - кровотечения, дегидратация. Также угрожают жизни больного острая сердечная недостаточность, мозговая кома, изредка острая печеночная недостаточность. Могут развиваться психоз, панкреатит. К поздним осложнениям относят поперечный миелит, увеит, алопецию, орхит.