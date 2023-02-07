Об этом и не только мировые СМИ писали 7 февраля:

The New York Times:

Российские войска готовятся начать новое наступление, которое может вскоре поглотить многие городки и деревни на Донбасс, пишет издание. Последствия усиления наступления России уже ощущаются в городах и селах вдоль сотен километров восточного фронта. В частности, таких, как маленькое Невское. "Вы должны увидеть здесь фейерверки, – рассказывает NYT 61-летняя жительница села, пока вокруг гремят артиллерийские обстрелы. – Это как Новый год". Она измеряет продвижение россиян, прислушиваясь к грохоту артиллерийских снарядов. А врачи в ближних госпиталях говорят о росте потерь среди украинских военных.

Между тем по данным британской разведки, оккупанты продвигаются всего на несколько сотен метров в неделю. Россия привлекает все больше призывников и военных грузов на Востоке Украины, однако остается вопрос, достаточно ли у нее сил, чтобы поддерживать длительное наступление.

В еще одном материале NYT пишет о том, как Россия чувствует усиление давления на свои нефтяные доходы. В прошлом году России удалось перенаправить экспорт нефти в Азию. И таким образом не только сохранить прибыль, но и увеличить ее благодаря уклонению от уплаты налогов, путь которых ранее усовершенствовали ее союзники Иран и Венесуэла. Однако долго такая схема может и не работать. Есть признаки того, что вступившие в силу в декабре западные меры контроля (эмбарго на большинство продаж в Европу и ограничение цен стран G7 на российскую сырую нефть, продаваемую другим странам), начинают серьезно влиять на доходы от энергии. Однако действие санкций – это не спринт, а марафон, который требует годов.

The Washington Post:

Российские и украинские силы ведут упорные бои за Бахмут. Как сообщает WP, министр обороны России заявил во вторник, 7 февраля, что "военные операции" в районе Бахмута "развиваются успешно", но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские силы держат город и не дают россиянам окружить его.

The Guardian:

В ЕС обеспокоены утечкой информации о подробностях возможного визита Владимира Зеленского в Брюссель. Взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС возникли из-за беспокойства по поводу безопасности президента Украины. Приблизительно за 48 часов до обсуждаемой поездки в Брюссель о визите сообщили итальянские СМИ, а позже объявила в Twitter Европейская народная партия. Публикацию быстро удалили, однако СМИ успели закрыть твит. Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европейский парламент ответственен за утечку информации.

Москва снова угрожает НАТО из-за поставок оружия Украине. "Такие шаги фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и в конце концов могут привести к непредсказуемой эскалации", – заявляет Шойгу. Между тем, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1. А первый Leopard 2 уже прибыл в Киев, о чем сообщил Алексей Резников.

Издание также публикует видео с украинского беспилотника, на котором видно, как российские бойцы вытаскивают своего тяжело раненого командира с поля боя, а затем жестоко избивают его предметами, похожими на лопаты. "Четверо солдат русской группировки наемников Вагнера несут своего коллегу через равалины домов, держа его за руки и ноги. Затем они бросают его у сарая. На втором видео видно, как трое мужчин бьют его лопатами. Судьба раненого командира неизвестна. Но этот эпизод совпадает с постоянными сообщениями о низком моральном духе среди российских наемников", – пишет Guardian.

Politico:

Мэр Парижа Анн Идальго во вторник, 7 февраля, заявила, что не хочет, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Перемена взглядов заставляет мэра Парижа вступить в противоречие с Международным олимпийским комитетом, который разработал дорожную карту разрешения россиянам и белорусам соревноваться в 2024 году как "нейтралам" и при строгих условиях, пишет издание и напоминает, что этот шаг МОК вызвал критику со стороны официальных лиц в Украине, которые активизировали лоббирование, чтобы запретить россиян и белорусов, и угрожали бойкотировать Игры. Спор перерос в международный, когда Польша, Эстония, Латвия и Литва также призвали к полному запрету на прошлой неделе.

CNN:

Американские журналисты также акцентируют внимание на заявлении Шойгу о втягивании НАТО в конфликт и подчеркивают, что оно прозвучало в тот момент, когда Украина ожидает, что Россия мобилизует до полумиллиона дополнительных солдат в ближайшие месяцы.

Также издание сообщает о назначении в Украине нового министра внутренних дел и главы СБУ. Новым главой СБУ стал Василий Малюк, а министром внутренних дел стал Игорь Клименко, ранее бывший главой Нацполиции.

Среди новостей также информация о том, что Украина изъяла из библиотек миллионы книг в рамках дерусификации. В парламенте заявили, что 44% книг в публичных библиотеках все еще русскоязычные, остальные на украинском и других языках, отмечают в CNN.

BBC:

Издание отмечает, что россияне усиливаются на Востоке перед наступлением, ссылаясь на слова Гайдая о том, что десятки тысяч россиян отправляются на Восток Украины для наступления, запланированного после 15 февраля. Между тем разведка Великобритании говорит, что целью России почти наверняка было захватить еще не оккупированные части Донецкой области Украины. Но Великобритания заявила, что "остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели".

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты тоже не обошли видео с избиением российскими военными, вагнеровцами, раненого командира, которого те, скорее всего, убили. Здесь они подчеркивают низкий моральный дух оккупантов, а также то, что скорее всего с поля боя раненого вынесли собственно для того, чтобы добить собственноручно.

Также издание публикует разговор с украинским депутатом Сергеем Рахманиным по поводу ситуации на фронте и подготовки российского наступления. В частности, о том, что Путин с Герасимовым считают, что в течение следующих 6 месяцев смогут истощить Украину и взять на себя стратегическую инициативу.

И еще один материал "Выборчей" посвящен Зеленскому и его планируемому визиту в Брюссель. Визит должен был быть тайным. Однако из-за утечки информации он сейчас стоит под вопросом и точной информации, состоятся ли встречи, нет.