Публицист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия занимается собственной операцией, цель которой никто не скрывает: восстановление Советского союза. Это восстановление Советского союза остается главной политической целью Путина и поддерживается огромным количеством россиян. Именно поэтому в России взгляд на переговоры с Украиной исключительно как на капитуляцию нашего государства", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что для нас главным остается отвоевание суверенитета Украины.

"Украина находится в ситуации, когда победой в войне считается освобождение всех наших территорий, которые Россия оккупировала начиная с 2014 года. И это абсолютно логичный подход, ведь только освобождение всех территорий вернет мир к международному праву, а Украину – к территориальной целостности и позволит нашей стране стать частью цивилизованного мира", – пояснил Портников.

Публицист добавил, что Запад все равно не оставляет надежд посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

"Очевидно, что Запад хотел бы такого же результата и для этого помогает Украине. Но вместе с тем, Запад хотел бы окончания военных действий и достижения такого результата путем переговоров. Чтобы Россия под давлением санкций и того, что агрессорка сама не может победить Украину , согласилась на такой процесс переговоров", - заметил Виталий Портников.

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