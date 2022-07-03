Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в твиттер.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия", - указал Подоляк.

Он заверил, что эти условия будут официально зафиксированы.

"Шеф Песков(а) может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге", - добавил Подоляк.

Напомним, по мнению политтехнолога , без захвата Донецкой и Луганской областей Путин не уйдет из Украины и не будет переговоров.