"Воружайте Украину сейчас": голливудская актриса Вера Фармига присоединилась к кампании помощи ВСУ
Популярная голливудская актриса с украинскими корнями Вера Фармига призвала мир помочь Украине с доставками тяжелого вооружения, присоединившись к мировой кампании #ArmUkraineNow
Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram.
На фото актриса с плакатом, на котором написан хештег #ArmUkraineNow.
"Останови войну! Опубликуйте свое фото с табличкой #ArmUkraineNow. Попросите свое правительство поддержать Украину. Отметьте 3 друзей и попросите их сделать то же самое", - подписала фото Вера Фармига.
Добавим, что этот хэштег запустили украинские активисты, чтобы помочь Украине получить тяжелое вооружение для победы над российскими оккупантами. В частности президент Украины Владимир Зеленский попросил всех присоединяться к этой информационной кампании 13 апреля.
- Вера Фармига с первых дней полномасштабного нападения России на Украину выразила свою проукраинскую позицию. В частности, голливудская актриса Вера Фармига зачитала по-украински стихотворение Симоненко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное