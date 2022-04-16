"Воружайте Украину сейчас": голливудская актриса Вера Фармига присоединилась к кампании помощи ВСУ

Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram.



На фото актриса с плакатом, на котором написан хештег #ArmUkraineNow.



"Останови войну! Опубликуйте свое фото с табличкой #ArmUkraineNow. Попросите свое правительство поддержать Украину. Отметьте 3 друзей и попросите их сделать то же самое", - подписала фото Вера Фармига.





Добавим, что этот хэштег запустили украинские активисты, чтобы помочь Украине получить тяжелое вооружение для победы над российскими оккупантами. В частности президент Украины Владимир Зеленский попросил всех присоединяться к этой информационной кампании 13 апреля.

Вера Фармига с первых дней полномасштабного нападения России на Украину выразила свою проукраинскую позицию. В частности, голливудская актриса Вера Фармига зачитала по-украински стихотворение Симоненко.