Голливудская актриса Вера Фармига зачитали по-украински стихотворение Симоненко
Вера Фармига с первых дней полномасштабного нападения России на Украину высказала свою проукраинскую позицию
Голливудская актриса опубликовала у себя в Instagram видео, как читает на украинском языке стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасны", передает Espreso.TV.
После прочтения стихотворения Вера Фармига высказала слова солидарности с украинцами.
"Мои украинцы, мои друзья, мы слышим вас, мы видим вас и стоим солидарно с вами. Вы храбро защищаете прекрасную землю Украины, ваш выбор и подвиги будут помнить многие поколения. Слава Украине!" - сказала актриса.
Справка: Вера Фармига имеет украинские корни, родители ее мамы эмигрировали в США после Второй мировой войны, а отец Фармиги родился в Украине, но вырос в Аргентине. Вера была воспитанницей украинской скаутской организации "Пласт". В 2010 году Вера была номинирована на "Оскар" в категории лучшая женская роль второго плана.
- Напомним, звезды Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали $35 млн для Украины. Зеленский поблагодарил их за помощь
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