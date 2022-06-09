Волну наступления на Северодонецк мы сбили, - глава Совета резервистов сухопутных войск Тимочко

Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



"По состоянию на сегодняшний день большую часть Северодонецка и самое важное, что фланг с населенным пунктом Метелкино, полностью контролируют наши войска, это не дает возможности врагу продолжать свое наступление. Российские войска без успеха пробовали переходить в наступление в районе Белогоровки. Некоторые места, которые простреливаются врагом, уже уменьшены.То есть основные и дополнительные пути не перекрыты и есть возможность подвозить как резервы, так и оружие.Бойцы, которые находятся в Северодонецке , где сейчас пик нашего контрудара по врагу, обеспечиваются подвозом людей и техники. Есть возможность не только быть в обороне, но и постоянно переходить в контрнаступление" - рассказал Тимочко.



Глава Совета резервистов добавил, что российское командование поставило задачу своему командующему в этом направлении взять до 1 июня полностью Луганскую область, чего им не удалось. И даже эта ситуация привела к тому, что генерал-майор Кутузов, командующий первым армейским корпусом русской армии, лично руководил наступлением и погиб у Попасной, это то же Луганское направление.



"Враг по всей линии Луганской области сейчас производит авиационные и артиллерийские удары. Артиллерия как украинская, так и российская находится в постоянном движении. враг не может достичь критического преимущества в артиллерии, то есть сейчас идет борьба количества с качеством. Наша артиллерия, и это признают сами россияне, в разы более профессиональная и эффективная в тех количествах, в которых она есть. Также есть и приятные новости, что возле Берестового, по сути это трасса Бахмут - Лисичанск , противника не только отбросили, но и избили и заставили отойти" - отметил председатель Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ.



Иван Тимочко отметил, что на сегодняшний день окружение врагом невозможно, потому что фланговые города возле Северодонецка , где они могли бы развернуть наступление или обойти город, сейчас находятся под защитой украинской армии. То есть, волну наступления на Северодонецк сбили, врагу не удалось перекрыть трассу Бахмут – Лисичанск. Соответственно говорить, что в ближайшее время там измениться ситуация, почти невозможно.

6 июня Министерство обороны Украины информировал , что в Северодонецке артиллерия врага кое-где превосходит украинскую в 10 раз, но ВСУ вытесняют оккупантов

7 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Бахмутском направлении украинские воины сдерживают штурмовые действия российских оккупантов в районе Камышевахи.

9 июня Генштаб ВС передавал , что враг провалил штурмовые действия в Тошковке и продолжает штурм населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха

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