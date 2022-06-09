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Волну наступления на Северодонецк мы сбили, - глава Совета резервистов сухопутных войск Тимочко

9 июня, 2022 четверг
09:58
война с Россией

Иван Тимочко, глава Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ рассказал, что фланговые города возле Северодонецка, где враг мог бы развернуть наступление или обойти город, сейчас находятся под защитой украинской армии

Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.

"По состоянию на сегодняшний день большую часть Северодонецка и самое важное, что фланг с населенным пунктом Метелкино, полностью контролируют наши войска, это не дает возможности врагу продолжать свое наступление. Российские войска без успеха пробовали переходить в наступление в районе Белогоровки. Некоторые места, которые простреливаются врагом, уже уменьшены.То есть основные и дополнительные пути не перекрыты и есть возможность подвозить как резервы, так и оружие.Бойцы, которые находятся в Северодонецке , где сейчас пик нашего контрудара по врагу, обеспечиваются подвозом людей и техники. Есть возможность не только быть в обороне, но и постоянно переходить в контрнаступление" - рассказал Тимочко.

Глава Совета резервистов добавил, что российское командование поставило задачу своему командующему в этом направлении взять до 1 июня полностью Луганскую область, чего им не удалось. И даже эта ситуация привела к тому, что генерал-майор Кутузов, командующий первым армейским корпусом русской армии, лично руководил наступлением и погиб у Попасной, это то же Луганское направление.

"Враг по всей линии Луганской области сейчас производит авиационные и артиллерийские удары. Артиллерия как украинская, так и российская находится в постоянном движении. враг не может достичь критического преимущества в артиллерии, то есть сейчас идет борьба количества с качеством. Наша артиллерия, и это признают сами россияне, в разы более профессиональная и эффективная в тех количествах, в которых она есть. Также есть и приятные новости, что возле Берестового, по сути это трасса Бахмут - Лисичанск , противника не только отбросили, но и избили и заставили отойти" - отметил председатель Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ.

Иван Тимочко отметил, что на сегодняшний день окружение врагом невозможно, потому что фланговые города возле Северодонецка , где они могли бы развернуть наступление или обойти город, сейчас находятся под защитой украинской армии. То есть, волну наступления на Северодонецк сбили, врагу не удалось перекрыть трассу Бахмут – Лисичанск. Соответственно говорить, что в ближайшее время там измениться ситуация, почти невозможно.

  • 6 июня Министерство обороны Украины информировал , что в Северодонецке артиллерия врага кое-где превосходит украинскую в 10 раз, но ВСУ вытесняют оккупантов
  • 7 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Бахмутском направлении украинские воины сдерживают штурмовые действия российских оккупантов в районе Камышевахи.
  • 9 июня Генштаб ВС передавал , что враг провалил штурмовые действия в Тошковке и продолжает штурм населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха

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