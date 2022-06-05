Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе российского генерала Кутузова

Об этом вечером в воскресенье, 5 июня 2022 года, проинформировал военный OSINT-проект InformNapalm .

"5 июня ликвидирован очередной российский генерал-майор Роман Кутузов", - говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов авторы из InformNapalm приводят фотографию с телом, как утверждается, генерал-майора Кутузова.

О физическом устранении Кутузова заявляет и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорит украинский офицер.

По данным Штефана, Кутузов командовал 1-м армейским корпусом "ДНР", а до "назначения" в территорическую группировку "ДНР" "занимал должность начальника штаба 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ".

О сегодняшней ликвидации Кутузова украинцами также сообщают информресурсы сепаратистов ОРДЛО и пропагандисты из Москвы.

В частности, гибель Кутузова подтверждает корреспондент федерального вещателя РФ Всероссийская государственная телерадиокомпания Александр Сладков.

Сладков отмечает, что с Кутузовым ("выходцем из ВДВ") был давно знаком лично.

"Снова генерал повел в атаку. Будто полковников мало (майоров, капитанов, сержантов...)", - отмечает пропагандист.

Телеграм-каналы из ОРДЛО в свою очередь причиной ликвидации Кутузова называют "бой за трассу Бахмут - Лисичанск".

По непроверенным окончательно данным, речь идет о столкновении в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области, который находится в треугольнике Лисичанск - Попасная - Бахмут.

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