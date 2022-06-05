Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе российского генерала Кутузова
Во время боевого столкновения на Востоке Украины военнослужащими ВСУ уничтожен генерал-майор армии страны-агрессора Роман Владимирович Кутузов (позывной "Туман")
Об этом вечером в воскресенье, 5 июня 2022 года, проинформировал военный OSINT-проект InformNapalm .
"5 июня ликвидирован очередной российский генерал-майор Роман Кутузов", - говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов авторы из InformNapalm приводят фотографию с телом, как утверждается, генерал-майора Кутузова.
О физическом устранении Кутузова заявляет и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорит украинский офицер.
По данным Штефана, Кутузов командовал 1-м армейским корпусом "ДНР", а до "назначения" в территорическую группировку "ДНР" "занимал должность начальника штаба 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ".
О сегодняшней ликвидации Кутузова украинцами также сообщают информресурсы сепаратистов ОРДЛО и пропагандисты из Москвы.
В частности, гибель Кутузова подтверждает корреспондент федерального вещателя РФ Всероссийская государственная телерадиокомпания Александр Сладков.
Сладков отмечает, что с Кутузовым ("выходцем из ВДВ") был давно знаком лично.
"Снова генерал повел в атаку. Будто полковников мало (майоров, капитанов, сержантов...)", - отмечает пропагандист.
Телеграм-каналы из ОРДЛО в свою очередь причиной ликвидации Кутузова называют "бой за трассу Бахмут - Лисичанск".
По непроверенным окончательно данным, речь идет о столкновении в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области, который находится в треугольнике Лисичанск - Попасная - Бахмут.
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