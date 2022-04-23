Воины ООС отразили 8 атак врага и уничтожили 9 танков и 18 единиц бронированной техники
В течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбили 8 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам
Об этом сообщает ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
- ВСУ продолжают сдерживать российского агрессора на Востоке Украины, 22 апреля было уничтожено 130 кафиров, 3 танка и 2 БпЛА
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное