22 апреля на Востоке ВСУ уничтожили 130 оккупантов, 3 танка и 2 БпЛА

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".



22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки на Востоке.



"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. 22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате чего был уничтожен склад с топливом и боевприпасами. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.



Российские войска потеряли до 130 человек личного состава, 3 танка, 3 БМП, 4 БТР, 1 ББМ, 13 АО и 2 БпЛА.





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