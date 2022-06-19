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Военный комплекс США сейчас работает на полную катушку: Пентагон еще никогда так быстро не поставлял оружие, - политик Рыбачук

19 июня, 2022 воскресенье
11:49
война с Россией

Олег Рыбачук, политик и общественный деятель, председатель аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" уверен, что украинская армия не просто декларативно переходит на стандарты НАТО, а будет полностью владеть тем же военным арсеналом, которым владеет Запад

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"США по программе ленд-лиз позволит Украине не искать деньги, а сразу получать продукцию. Надо сказать, что военно-промышленный комплекс США сейчас работает на полную катушку и американцы сказали, что до конца июня мы получим системы реактивного залпового огня, которые шокируют россиян. Сейчас будет четыре системы, но потом будет история как с Javelins, когда они дают сначала определенное количество современного оружия, потом смотрят, как украинцы этим пользуются и дальше начинает работать конвейер" – объяснил политик.

Олег Рыбачук заметил, что для Украины не имеет значения ленд-лиз или не ленд-лиз, с точки зрения того, что мы получаем. Американцы дают и кредитование, и финансирование, и поставляют оружие не из программы ленд-лиза и это не останавливает военно-промышленный комплекс США, у которого есть физические ограничения. В мире такой потребности и заказа на оружие не было со времен Второй мировой войны.

"Мы уже выгребли и выстреляли все советское оружие и это значит, что украинская армия не просто декларативно переходит на стандарты НАТО, а украинская армия будет полностью владеть тем же военным арсеналом, которым владеет Запад. И предложение Бориса Джонсона об обучении 10 тысяч украинских военных ежеквартально в Великобритании говорит о том, что мы будем иметь современное оружие, обученных украинских военных, то есть фактически мы являемся натовской армией" – подчеркнул Рыбачук.

Политик отметил, что есть еще одна проблема у американцев. Мы привыкли говорить, что США – это президентская страна, но у Конгресса и Сената здесь не последнее слово есть. Поэтому Конгресс и Сенат заявили серьезную претензию к Пентагону, чтобы предоставили отчет по поставке вооружения в Украину. Соответственно, пару дней назад мы увидели длиннющий список, когда Пентагон буквально до единицы отчитался.

"И это для нас важно, потому что американский Конгресс хочет видеть эффективность военной поддержки. Возможно, это немного замедлило поставки, но очевиден факт, что никогда в мире Пентагон так быстро не получал возможность использовать финансирование и так быстро поставлять оружие. Конечно, многое нужно изменить, но здесь у нас прогресс очевиден" – заверил Олег Рыбачук.

  • 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.
  • Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, которые США предоставляют Украине, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.
  • Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи

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Джонсон
НАТО
США
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