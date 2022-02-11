Javelins и боеприпасы: в Украину прибыло еще 130 тонн военной помощи от США

Об этом в twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины", - написал он.

По словам Резникова, вес военной помощи от США, доставленный на этот раз, составляет около 130 тонн.

"В целом на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн! Продолжение следует", - добавил министр.



Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что международные партнеры уже оказали Украине военно-оборонную помощь на около $1,5 млрд.

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