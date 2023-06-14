А вы обратите внимание, как Путин до сих пор реагирует на Оранжевую и Революцию Достоинства. Не удержался старый кагэбист, дал волю эмоциям.

Он воспринимает эти поражения особенно болезненно. Это говорит о том, какое значение для него имеют политические диверсии на территории враждебных стран. Применение войска — это крайняя, не приоритетная мера. И он тоже открыто об этом говорит.

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Путин воспринимает эти поражения особенно болезненно. Это говорит о том, какое значение для него имеют политические диверсии на территории враждебных стран.

Путин делал стратегическую ставку на невидимую войну против Запада. Она продолжается параллельно агрессии против Украины.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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