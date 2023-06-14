Путин умирает от старых поражений
Российский тиран не может забыть свои фиаско в украинских революциях
А вы обратите внимание, как Путин до сих пор реагирует на Оранжевую и Революцию Достоинства. Не удержался старый кагэбист, дал волю эмоциям.
Он воспринимает эти поражения особенно болезненно. Это говорит о том, какое значение для него имеют политические диверсии на территории враждебных стран. Применение войска — это крайняя, не приоритетная мера. И он тоже открыто об этом говорит.
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Путин воспринимает эти поражения особенно болезненно. Это говорит о том, какое значение для него имеют политические диверсии на территории враждебных стран.
Путин делал стратегическую ставку на невидимую войну против Запада. Она продолжается параллельно агрессии против Украины.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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