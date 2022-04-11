Во втором туре президентских выборов Макрон победит Ле Пен с отрывом в несколько процентов, - социологические опросы
Социологи выяснили, что фаворитом во втором туре президентских выборов во Франции является действующий глава государства Эмманюэль Макрон
Об этом сообщает Figaro.
Речь идет о трех опросах, которые проводились в день первого тура президентских выборов. В частности, в ходе опроса Ifop-Fiducial 51% респондентов поддержали Макрона, а 49% - кандидатку от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Всего здесь опросили 968 человек с 20:01 до 21:00 10 апреля.
А вот во время двух других опросов Макрона поддержали 54% людей, а Ле Пен – 46%. Их производили компании OpinionWay и Ipsos. Выборка составляла 1739 и 1172 человек соответственно.
- Во Франции состоялся первый тур выборов президента, действующий глава государства Эммануэль Макрон в нем побеждает. По данным подсчета 92% голосов на первом месте – Макрон с 8 823 402 голосами, за него проголосовали 27,42% избирателей.
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