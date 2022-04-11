На выборах президента Франции посчитали 90% голосов: Макрон набрал более 27%
Во Франции прошел первый тур выборов президента, действующий глава государства Эммануэль Макрон в нем побеждает
Об этом сообщает сайт МВД Франции .
По данным подсчета 92% голосов на первом месте – Макрон с 8 823 402 голосами, за него проголосовали 27,42% избирателей.
Второе место занимает ультраправая лидер Марин Ле Пен – 7 834 826 голосов (24.34%).
Как и пять лет назад, они встретятся во втором туре.
В 2017 году на выборах Макрон набрал 24% в первом туре, в то время как Ле Пен получила 21,3% голосов.
Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призывают отдать голоса Макрону.
В частности, проголосовать за Макрона, призвал Жан-Люк Меланшон, которому экзот-полы дают третье место – 20,1%.
Отдать голоса в пользу Макрона также призвали лидер "зеленых" Янник Жадо (4,9%), кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс (4,6%), коммунист Фабьен Руссель (2,5%), а также мэр Парижа Анн Идальго (1,9%).
Зато Ле Пен поддержал ультраправый кандидат Эрик Земмур (6%).
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