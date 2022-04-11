На выборах президента Франции посчитали 90% голосов: Макрон набрал более 27%

Об этом сообщает сайт МВД Франции .



По данным подсчета 92% голосов на первом месте – Макрон с 8 823 402 голосами, за него проголосовали 27,42% избирателей.



Второе место занимает ультраправая лидер Марин Ле Пен – 7 834 826 голосов (24.34%).



Как и пять лет назад, они встретятся во втором туре.



В 2017 году на выборах Макрон набрал 24% в первом туре, в то время как Ле Пен получила 21,3% голосов.



Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призывают отдать голоса Макрону.



В частности, проголосовать за Макрона, призвал Жан-Люк Меланшон, которому экзот-полы дают третье место – 20,1%.

Отдать голоса в пользу Макрона также призвали лидер "зеленых" Янник Жадо (4,9%), кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс (4,6%), коммунист Фабьен Руссель (2,5%), а также мэр Парижа Анн Идальго (1,9%).

Зато Ле Пен поддержал ультраправый кандидат Эрик Земмур (6%).