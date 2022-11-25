Об этом передает Reuters.

Он отметил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, разведены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

По словам Холлидея, цифра 15 тыс. консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тыс. человек.

"Цифры огромные, и проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны", – сказал директор комиссии.

Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий.

"Сейчас главное - принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего числа лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавляет Холлидей.

7 ноября руководительница управления Секретариата омбудсмена Елена Вихрь заявила, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 6 032 украинских детей. Однако впоследствии в Национальном информационном бюро Украины сказали, что более 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

16 ноября стало известно, что в РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи. Об этом рассказал Институт изучения войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb