Во время войны в Украине более 15 тыс. человек пропали без вести, - ICMP
Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей сказал, что во время войны в Украине пропали без вести уже более 15 тыс. человек
Об этом передает Reuters.
Он отметил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, разведены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.
По словам Холлидея, цифра 15 тыс. консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тыс. человек.
"Цифры огромные, и проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны", – сказал директор комиссии.
Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий.
"Сейчас главное - принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего числа лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавляет Холлидей.
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