Германия предоставит €7,6 млн на поиск пропавших во время войны украинцев
Германия предоставит €7,6 миллиона для поиска украинцев, пропавших в результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а также поможет подготовить украинских судебных экспертов и следователей
Об этом сообщили в twitter посольства Германии в Украине:
"Предоставляем Международной комиссии по вопросам пропавших без вести €7,6 миллиона для поиска украинцев, пропавших в результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а также поможем подготовить украинских судебных экспертов и следователей", - говорится в сообщении.
- Напомним, недавно подразделения ГСЧС Украины получили техническую помощь от Берлина. Также Германия выделила Киеву 20 миллионов евро помощи на альтернативные источники энергии.
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