Как сообщает CNN , об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Госдепартаменте по поводу публикации отчета о правах человека за 2022 год.

Блинкен напомнил, что визит президента Си Цьзиньпина в Россию проходит спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. По его мнению, это свидетельствует о том, что Китай не считает необходимым привлечь Кремль к ответственности за жестокости, совершенные в Украине.

"Вместо того чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для того, чтобы Россия продолжала совершать те же преступления", - сказал Блинкен.

Говоря о предложениях Китая по завершению войны, Блинкен сказал, что "элементы" мирного предложения Китая соответствуют усилиям, поддерживаемым США.

"Предложение Китая содержит элементы, которые мы давно поддерживаем, включая обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданских лиц. И действительно, первый элемент призывает к поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран", – сказал Блинкен.

В то же время он подчеркнул, что любые призывы к прекращению огня, которые не предусматривают выведение российских войск с территории Украины, "фактически будут означать поддержку ратификации российского завоевания", поскольку это позволит Путину отдохнуть и перенастроить свои войска, а затем возобновить войну" в более выгодно для России время".

"Мир не должен вводить в заблуждение какой-либо тактический шаг России, которую поддерживает Китай или какая-либо другая страна, чтобы заморозить войну на собственных условиях", - подчеркнул Блинкен.