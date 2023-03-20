В Белом доме прокомментировали визит Си Цзиньпина в РФ и призвали лидера Китая поговорить с Зеленским
В Белом доме заявили, что внимательно следят за визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, и призвали его провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN .
"Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы планируете провести три дня с президентом Путиным, и вы собираетесь узнать его взгляд на войну, которую он начал и которую он мог бы закончить сегодня, нужно по меньшей мере взять трубку, поговорить с президентом Зеленским и услышать точку зрения Украины", - сказал Кирби.
Он заверил, что Белый дом "очень, очень внимательно" следит за поездкой Си Цзиньпина, и предостерег от призывов к прекращению огня, которые сейчас сыграют на руку только России.
"Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути, лишь ратифицирует завоевания России и даст Путину больше времени, чтобы действительно оснастить, переподготовить и возобновить операции в то время и в том месте, которые он выберет", - убежден Кирби.
Также он назвал российско-китайские отношения "браком по расчету, а не по любви".
"Это две страны, у которых нет особого доверия между собой, но они находят общий язык в отпоре Западу, в отпоре американскому лидерству", – пояснил Кирби.
- Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине и пути обхода санкций.
- В МИД Украины заявили, что следят за визитом Си Цзиньпина в Россию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на РФ, чтобы она прекратила войну.
- По данным Financial Times, Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.07
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное