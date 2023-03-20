Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN .

"Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы планируете провести три дня с президентом Путиным, и вы собираетесь узнать его взгляд на войну, которую он начал и которую он мог бы закончить сегодня, нужно по меньшей мере взять трубку, поговорить с президентом Зеленским и услышать точку зрения Украины", - сказал Кирби.

Он заверил, что Белый дом "очень, очень внимательно" следит за поездкой Си Цзиньпина, и предостерег от призывов к прекращению огня, которые сейчас сыграют на руку только России.

"Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути, лишь ратифицирует завоевания России и даст Путину больше времени, чтобы действительно оснастить, переподготовить и возобновить операции в то время и в том месте, которые он выберет", - убежден Кирби.

Также он назвал российско-китайские отношения "браком по расчету, а не по любви".

"Это две страны, у которых нет особого доверия между собой, но они находят общий язык в отпоре Западу, в отпоре американскому лидерству", – пояснил Кирби.