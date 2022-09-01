Верещук обратилась к родителям: "Защитите детей, выезжайте с оккупированных территорий"

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Минреинтеграции и Минобразования совместно решили, что дети на ВТО будут учиться дистанционно в школах, находящихся на подконтрольных территориях. Им будут преподавать физически находящиеся там учителя. Вместе с тем в который раз напоминаю родителям: лучший вариант защитить ребенка - выехать с ним на территорию свободной!", – отметила Верещук.

Она проинформировала, что в этом году решение о формате проведения первого звонка каждая тергромада принимала самостоятельно, потому что война изменила формат школьного праздника.

При этом она уточнила, что в настоящее время на временно захваченных территориях – особая ситуация. Глава Минреинтеграции советует организовать учебный процесс в режиме онлайн.

При этом Верещук заявила, что в случае возникновения проблем с выездом гражданам следует звонить по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.

Напомним, кроме Донбасса, обязательную эвакуацию граждан могут объявить с части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей

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