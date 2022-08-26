Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире единого информационного марафона.

По ее словам, кроме Донецкой области, обязательная эвакуация из которой продолжается с начала августа, такую же могут объявить счасти территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

"Харьковщина, Запорожье, Николаевщина (сейчас в очереди на обязательную эвакуацию, – ред.). Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", – сказала Верещук.

Ирина Верещук отметила, что эвакуируемым гражданам государство бесплатно обеспечивает переезд, проживание, питание и предоставление медицинских услуг.

Кроме того, предусмотрена материальная поддержка для жителей тех областей, из которых проводят обязательную эвакуацию.

"Если это обязательная эвакуация – это 2 200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, которое используется во время эвакуации. А также – 2 000 грн на каждого взрослого человека, 3 000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Каждый получит необходимый минимум, а жилье и еда, по крайней мере, чтобы пережить зимние месяцы, будут бесплатными", - отметила Верещук.

По словам вице-премьер-министра, с начала августа с территории Донецкой области в рамках обязательной эвакуации удалось вывезти более 10 тысяч человек, из них треть – это дети, а более тысячи – маломобильные и пожилые люди.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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