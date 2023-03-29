"Великолепный пример немецкого качества": Резников испытал БМП Marder, прибывших в Украину
Министр обороны Алексей Резников испытал прибывшие в Украину немецкие боевые машины пехоты Marder, заявив, что они - отличный пример немецкого качества
Об этом министр обороны написал в твиттере.
"Marder – отличный пример немецкого качества. Я сам испытал. С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они ревут! Был бы счастлив, если (посол Германии в Украине – ред.) Анка Фельдгузен смогла бы ко мне присоединиться. Сделаем это. вместе!" – написал он.
Также Алексей Резников поблагодарил людей Германии и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
- Напомним,Министерство обороны Германии сообщило, что 18 тяжелых боевых танков Leopard 2 А6, а также боеприпасы и запчасти к ним прибыли в Украину. В их числе и 40 боевых машин пехоты Marder. Ранее в Германии обещали, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем отправятся на фронт.
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