Об этом министр обороны написал в твиттере.

"Marder – отличный пример немецкого качества. Я сам испытал. С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они ревут! Был бы счастлив, если (посол Германии в Украине – ред.) Анка Фельдгузен смогла бы ко мне присоединиться. Сделаем это. вместе!" – написал он.

Также Алексей Резников поблагодарил людей Германии и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.