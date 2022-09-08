Великобритания отправит в Украину более 120 машин для транспортировки военных грузов, - Уоллес
Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач
Об этом заявили сегодня в британском Минобороны, пишет BBC.
Грузовые платформы смогут быстро перевозить на большие расстояния военное оборудование, включая бронетехнику.
В ведомстве рассчитывают, что эти платформы помогут ВСУ быстрее опрокидывать военное оснащение, в частности, поставленные Великобританией ранее системы РСЗО или БМП Stormer.
Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о поставках во время заседания на базе "Рамштайн", где проходит встреча стран, помогающих Украине отразить российскую агрессию.
Уоллес в Рамштайне встретился с представителями более чем 30 стран.
"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это заняло", - сказал Уоллес.
- Напомним, в Пентагоне рассказали, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $675 млн. Список
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