Великобритания отправит в Украину более 120 машин для транспортировки военных грузов, - Уоллес

Об этом заявили сегодня в британском Минобороны, пишет BBC.

Грузовые платформы смогут быстро перевозить на большие расстояния военное оборудование, включая бронетехнику.

В ведомстве рассчитывают, что эти платформы помогут ВСУ быстрее опрокидывать военное оснащение, в частности, поставленные Великобританией ранее системы РСЗО или БМП Stormer.

Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о поставках во время заседания на базе "Рамштайн", где проходит встреча стран, помогающих Украине отразить российскую агрессию.

Уоллес в Рамштайне встретился с представителями более чем 30 стран.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это заняло", - сказал Уоллес.

Напомним, в Пентагоне рассказали, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $675 млн. Список