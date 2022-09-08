В Пентагоне рассказали, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $675 млн. Список
Министерство обороны США рассказало о деталях военной помощи Украине на сумму до 675 миллионов долларов, которые пойдут на критически важные потребности в сфере безопасности и обороны
Соответствующий перечень содержится в заявлении Пентагона.
США передадут Украине:
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
– четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
– 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;
- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
- более 5000 противотанковых систем;
- одну тысячу 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Кроме того, Государственный департамент уведомил Конгресс о намерении выделить 2 миллиарда долларов США на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование: 1 миллиард долларов США для укрепления безопасности Украины и 1 миллиард долларов США для 18 соседей Украины из региона.
В целом с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине безопасность на сумму более 15,2 миллиарда долларов. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 17,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины и более 14,5 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.
- Напомним, по словам президента Зеленского, сегодняшний визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину демонстрирует лидерские позиции США в поддержке Украины и борьбы за свободу.
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