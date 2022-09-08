Соответствующий перечень содержится в заявлении Пентагона.

США передадут Украине:

- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

– четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

– 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

- более 5000 противотанковых систем;

- одну тысячу 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);

- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

- 50 бронированных медицинских автомобилей;

- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, Государственный департамент уведомил Конгресс о намерении выделить 2 миллиарда долларов США на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование: 1 миллиард долларов США для укрепления безопасности Украины и 1 миллиард долларов США для 18 соседей Украины из региона.

В целом с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине безопасность на сумму более 15,2 миллиарда долларов. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 17,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины и более 14,5 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, по словам президента Зеленского, сегодняшний визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину демонстрирует лидерские позиции США в поддержке Украины и борьбы за свободу.

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