В зоне ООС украинские защитники отбили 9 атак врага и уничтожили 6 танков и один самолет
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, отразив за текущие сутки 9 вражеских атак
Об этом сообщает ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов", - пишут военные.
- Напомним, в четверг, 28 апреля, российские войска на направлении Донецк – Запорожье проводили наступление, однако безуспешно
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