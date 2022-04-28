В зоне ООС украинские защитники отбили 9 атак врага и уничтожили 6 танков и один самолет

Об этом сообщает ООС.



"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов", - пишут военные.

Напомним, в четверг, 28 апреля, российские войска на направлении Донецк – Запорожье проводили наступление, однако безуспешно