Оккупанты безуспешно пытались наступать на Запорожье и в зоне ООС, – Генштаб
В четверг, 28 апреля, российские войска на направлении Донецк – Запорожье проводили наступление, однако безуспешно
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Продолжается враждебная наступательная операция в Восточной операционной зоне с целью оцепления группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Наибольшая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.
На Кураховском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Солодко и Новомихайловка. Также враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва. К тому же на направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времевка, но безуспешно. Сейчас оккупанты продолжают усиливать группировку войск.
На Южнобужском направлении ВСУ отразили попытку штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности враг не зафиксирован.
На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружили. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.
На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М".
На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения. Противник пытался полностью захватить Рубежное, но опять-таки безуспешно. Оккупанты понесли потери и отступили на ранее занятые позиции.
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отметил , что украинские военные очень умело держат оборону: ежедневно россияне теряют около роты солдат.
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