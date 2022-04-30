В зоне ООС украинские защитники отбили 14 вражеских атак и уничтожили 11 танков и 7 беспилотников
В течение текущих суток, 29 апреля, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага и нанесли значительные потери российским оккупантам
Об этом сообщает ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.
- Напомним, за сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 173 оккупантов и 4 танка
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