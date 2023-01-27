Об этом в эфире телемарафона 27 января сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Ракетами "Кинжал" очень кичился Путин, называя их гиперзвуковыми, так же как сейчас он кичится ракетами "Циркон". "Кинжалов" у россиян мало, поэтому они берегут их для поражения масштабных стратегических целей", - отметил он.

По его словам, во время ракетной атаки 26 января наиболее важной для оккупантов целью стали один из объектов в Запорожье, а также энергетический объект в Киеве.

Игнат подчеркнул, что в настоящее время Украина не может сбивать баллистические ракеты.

"Нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать такие сверхбыстрые ракеты. "Кинжал" – это ракета, летящая баллистической траекторией. МиГ-31 доставляет ее к верхним слоям атмосферы, там запускает, и она уже летит и с огромной скоростью опускается на цель ", - сказал спикер.

26 января российские кафиры совершили очереднуюмассированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет (из них два "Кинжала"). 47 ракет сбили украинские ПВО.

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