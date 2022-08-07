В Воздушных силах объяснили, почему ПВО не может защитить прифронтовые города от артиллерии врага

Свое заявление он озвучил в эфире телеканала "Киев", сообщает Бабель.

По словам спикера прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. И из-за угрозы такого обстрела также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле "Градами", "Смерчами" или "Ураганами".

"Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна", – пояснил Игнат и добавил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей одновременно "пакет" "Града" (40 реактивных снарядов) летит считанные минуты.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, необходимо усиление вооружения от международных партнеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой предоставить Харькову и области больше противовоздушной обороны и поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть этот вопрос.

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