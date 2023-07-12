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Главная Мир Оружие и гарантии безопасности для Украины: в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Все подробности

Оружие и гарантии безопасности для Украины: в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Все подробности

12 июля, 2023 среда
23:24
Мир

Утром 12 июля стартовал второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Одним из ключевых событий этого дня стало проведение Совета НАТО-Украина, а также гарантии безопасности и дополнительное оружие

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Заседания проходили на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимала Литва. Мероприятия прошли в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. 

Встречи глав государств и правительств формально начались 11 июля около 14 часов.

12 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Японии Фумидо Кишидой и председательствовал на встрече лидеров стран НАТО с политическими руководителями стран Индо-Тихоокеанского региона. Также одним из ключевых событий этого дня стало проведение Совета НАТО – Украина на высшем уровне.

Тремя приоритетами переговоров были новые пакеты поддержки украинской армии на поле боя, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

Что рассматривали на саммите в Вильнюсе

Члены Североатлантического союза обсуждали вызовы, которые стоят перед странами-членами и могут возникнуть в будущем в связи с агрессией России и проблемами терроризма.

Также на встречах они коснулись тем реализации новых региональных планов обороны, моделей сил и увеличения количества подразделений быстрого реагирования до 300 тыс. военных. А еще предстояло согласовать план действий в области изменений климата, расширения сотрудничества с ЕС по защите объектов критической инфраструктуры. Планировался и запуск инвестиционного фонда для разработки новейших технологий, в частности, в сфере искусственного интеллекта, автономных систем, квантовых технологий.

Участники саммита рассматривали новое обязательство по инвестициям в оборону. Предполагается, что страны-члены НАТО будут расходовать не менее 2% национального ВВП ежегодно на усиление собственных оборонных возможностей.

Кроме того, на саммите обсудили вступление Швеции в НАТО. Столтенберг 11 июля отметил, что уже скоро можно будет приветствовать Швецию как полноправного члена Альянса. Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу. Впоследствии Столтенберг сказал, что Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с Европейским Союзом.

Что известно о первом дне саммита и вступлении Украины в НАТО

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Без комментариев российской стороны по поводу саммита тоже не обошлось. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Третья мировая война все ближе. Он посетовал на увеличение помощи для Украины.

Хронология:
22:50
12 июля, 2023 среда

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Североатлантического союза и Украины.

"На саммите премьер-министр анонсировал $541 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и усиления трансатлантической безопасности. Новое финансирование для Украины опирается на более $8 млрд многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года, и опирается на заявление премьер-министра, сделанное на этой неделе в Латвии, о возобновлении и расширении операции REASSURANCE - части мер НАТО по обороне и сдерживанию в Восточной Европе - и удвоению текущего присутствия Канады в стране", - сообщил сайт правительства Канады.

Канада продолжит помогать предоставлять Украине военную технику и обучение, необходимые для самообороны.

Трюдо заявил, что Канада планирует расширить военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные камеры для дронов, а также обеспечивать обучение украинских военных в рамках операции UNIFIER в Канаде. В частности, летом Королевский военный колледж Сен-Жан примет курсантов-офицеров из Украины на интенсивную трехнедельную учебную программу, разработанную в партнерстве с НАТО в рамках Программы усовершенствования оборонного образования (DEEP).

Кроме того, Трюдо анонсировал выделение дополнительных $48,8 млн в Комплексный пакет помощи (CAP) Украине.

"Этот вклад, в дополнение к $34,6 млн, объявленным в апреле 2023 года, поддержит предоставление Украине практической помощи НАТО нелетального характера путем пожертвований материалов, в частности топлива, мостового оборудования, пайков и первой помощи. CAP оказывает Украине практическую поддержку и развитие оборонного потенциала, а Канада является одним из ведущих участников", – сообщает правительство Канады.

Также Трюдо объявил о выделении Украине дополнительной помощи на кибербезопасность в размере $2,7 млн для противодействия киберпреступности.

"Канада остается сильным и надежным союзником из-за своего постоянного вклада в НАТО и трансатлантическую безопасность. Мы обеспечиваем военнослужащих Вооруженных сил Канады современным оборудованием, необходимым для выполнения широкого спектра операций, включая обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Канада, как и всегда, активизировала свои действия, и мы будем продолжать поддерживать наших союзников и партнеров сейчас и в будущем", - сказал Трюдо.

Кроме того, Канада вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией подписала заявление о создании совместной коалиции для подготовки пилотов ВВС Украины к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

"Подписывая заявление, Канада обязуется содействовать многонациональным усилиям по подготовке украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16", - отмечает канадское правительство.

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22:14

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что свободный мир упустил исторический момент для восстановления мирового порядка на саммите в Вильнюсе.

Об этом Яценюк сказал во время онлайн-дискуссии на Киевском Форуме Безопасности.

По его словам, в то же время, на саммите получены "конкретные и практические результаты". В частности, речь идет о решении стран-членов Альянса снять необходимость Плана действий по членству для Украины и "дать нам одношаговую формулу для получения членства в Альянсе".

Яценюк выразил убеждение, что для результата на следующем саммите НАТО в Вашингтоне Украина должна победить, а потому гарантии безопасности помощи для Украины важны.

"Некоторые формулируют это как гарантии безопасности, но гарантии безопасности - это лишь 5-я статья Вашингтонского договора. Все остальное - это гарантии помощи по безопасности", - подчеркнул Яценюк.

"Сейчас речь идет о долгосрочной финансовой и военной помощи Украине, чтобы победить в этой кровавой войне. И это будет лучшим ответом Путину и диктаторам типа Путина", - считает политик.

"Думаю, мы получим гораздо больше в Вашингтоне на следующем ежегодном саммите НАТО. А пока этого не произойдет, необходимо обеспечить как украинское государство, так и украинское войско всем, чтобы отразить российскую агрессию, освободить украинские территории и проложить путь к долговременному миру в Европе ", - подытожил Яценюк.

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21:43

Президент США Джо Байден заявил, что союзники не будут ослаблять поддержку Украины, отражающей российскую агрессию.

По мнению Байдена, президент РФ Владимир Путин в 2022 году сделал ставку на распад НАТО, когда начал полномасштабное вторжение в Украину, и полагал, что демократические лидеры окажутся слабыми, однако ошибся.

Президент США назвал Североатлантический альянс "более сильным, энергичным и сплоченным", чем когда-либо, и отметил, что Украина защищает свою территорию "с невероятным достоинством".

"Я разговаривал с президентом Зеленским в Вашингтоне, Киеве и теперь в Вильнюсе. И я повторяю снова: мы будем твердо стоять и наша поддержка Украины не ослабнет. Путин ожидал, что наш союз, наше единство распадется, но он ошибался. США, Европа вышли в поддержку Украины", – сказал Байден во дворе Вильнюсского университета.

Американский лидер также подчеркнул, что в настоящее время США и Европа стоят перед выбором, который сформирует дальнейшие десятилетия.

"Сотрудничество США и Европы является якорем для глобальной стабильности. Мы должны сотрудничать вместе перед лицом вызовов. Сейчас мы на развилке истории – тот выбор, который мы сделаем сейчас, сформирует мир на десятилетия вперед. Сейчас мы должны сдержать агрессивную войну для того, чтобы сдержать агрессоров в будущем. Нужны усилия всех", - сказал Байден.

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21:12

Спецпредставитель США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер заявил, что отсутствие на саммите НАТО в Вильнюсе четкой позиции относительно перспектив членства Украины поощряет президента РФ Владимира Путина продолжать войну.

По мнению Волкера, саммит в Вильнюсе фактически стал повторением Бухареста, когда в 2008 году было заявлено, что место Украины в НАТО - в будущем, но не были определены сроки и запущены соответствующие процессы.

"Повторение этих неопределенных слов приносит очень много вреда. Это говорит Путину: давай, воюй дальше сколько хочешь. Мы должны делать наоборот – показать, что намерение Путина восстановить российскую империю не сбудется. Зато сейчас мы поощряем его делать это", – сказал Волкер.

Дипломат отметил, что саммит должен был подать Путину сигнал о перспективе членства Украины.

"Никто не должен был думать, что НАТО предоставит официальное приглашение Украине сразу вступить в Альянс. Это всегда был вопрос того, предоставляет ли НАТО правильные сигналы Путину относительно перспектив того, станет ли Украина членом НАТО. К сожалению, такого сигнала мы не увидели", – сказал Волкер.

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19:53

Владимир Зеленский заявил, что получил уверения партнеров, что поддержка Украины не будет уменьшаться на фоне заявления президента Чехии Петра Павела о ее зависимости от успехов ВСУ до конца 2023 года.

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши. Все лидеры заверили, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Он добавил, что партнеры заверили его, что поддержка Украины не будет уменьшаться.

"Но и мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будет кто поддерживать. Поэтому желаю всем нам успеха в этой борьбе. Считаю, что должен быть положительный результат", - отметил Зеленский.

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19:46

Владимир Зеленский заявил, что проходящий в Вильнюсе саммит НАТО приблизил победу Украины в войне против России

"Этот саммит приблизил победу Украины? Да. Как? Важный момент, очень важный момент, защитой нашего неба. Сейчас есть небольшие шаги вперед. Не буду говорить о количестве "петриотов", но важно, что это решение принято. Вторая история: есть публичная информация, которая уже была, нечего скрывать. Есть и другие решения. Хотелось бы иметь прорыв по артиллерии. Мы обсуждаем, есть позитив. Однако решений конкретных пока нет. На это нужно время. Мощное оружие всегда приближает победу", - сказал Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам саммита НАТО.

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19:42

Владимир Зеленский отверг возможность уступок по территориям в обмен на любые статусы.

"Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна деревня, в которой живет один дед. Мы не отдадим наших территорий и никогда не будем менять их на замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

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18:38

Зеленский рассказал , что встреча с Байденом длилась вдвое дольше, чем было запланировано.

"Очень хорошая, сильная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом. Встреча по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика , НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", - написал Зеленский в telegram.

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17:53

Байден на встрече с Зеленским назвал украинцев невероятными людьми.

"Все ваши люди - невероятные. Абсолютно серьезно, всем сердцем говорю. Ваша смелость и храбрость - вы являетесь примером для всего мира. Я обещаю вам, США делают все, что возможно, чтобы помощь вам поступила. Оборонный сектор постоянно работает", - сказал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, в частности, за предоставление кассетных боеприпасов.

"Кассетные боеприпасы - вы сделали очень тяжелое политическое решение. Но должны знать, что Россия с первых дней, начиная с оккупации Крыма, с 2014 года использовала такое оружие на территориях Донецкой и Луганской области. То, что вы даете нам такие боеприпасы, поможет нам спастись. Я ценю то, что вы сделали", - отметил Зеленский.

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17:33

В Вильнюсе проходит встреча Владимир Зеленского с Джо Байденом

"В поле зрения – безопасность и все, что ее усугубляет. Будет содержательно", - пообещал Зеленский в twitter .

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