Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Североатлантического союза и Украины.
"На саммите премьер-министр анонсировал $541 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и усиления трансатлантической безопасности. Новое финансирование для Украины опирается на более $8 млрд многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года, и опирается на заявление премьер-министра, сделанное на этой неделе в Латвии, о возобновлении и расширении операции REASSURANCE - части мер НАТО по обороне и сдерживанию в Восточной Европе - и удвоению текущего присутствия Канады в стране", - сообщил сайт правительства Канады.
Канада продолжит помогать предоставлять Украине военную технику и обучение, необходимые для самообороны.
Трюдо заявил, что Канада планирует расширить военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные камеры для дронов, а также обеспечивать обучение украинских военных в рамках операции UNIFIER в Канаде. В частности, летом Королевский военный колледж Сен-Жан примет курсантов-офицеров из Украины на интенсивную трехнедельную учебную программу, разработанную в партнерстве с НАТО в рамках Программы усовершенствования оборонного образования (DEEP).
Кроме того, Трюдо анонсировал выделение дополнительных $48,8 млн в Комплексный пакет помощи (CAP) Украине.
"Этот вклад, в дополнение к $34,6 млн, объявленным в апреле 2023 года, поддержит предоставление Украине практической помощи НАТО нелетального характера путем пожертвований материалов, в частности топлива, мостового оборудования, пайков и первой помощи. CAP оказывает Украине практическую поддержку и развитие оборонного потенциала, а Канада является одним из ведущих участников", – сообщает правительство Канады.
Также Трюдо объявил о выделении Украине дополнительной помощи на кибербезопасность в размере $2,7 млн для противодействия киберпреступности.
"Канада остается сильным и надежным союзником из-за своего постоянного вклада в НАТО и трансатлантическую безопасность. Мы обеспечиваем военнослужащих Вооруженных сил Канады современным оборудованием, необходимым для выполнения широкого спектра операций, включая обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Канада, как и всегда, активизировала свои действия, и мы будем продолжать поддерживать наших союзников и партнеров сейчас и в будущем", - сказал Трюдо.
Кроме того, Канада вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией подписала заявление о создании совместной коалиции для подготовки пилотов ВВС Украины к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.
"Подписывая заявление, Канада обязуется содействовать многонациональным усилиям по подготовке украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16", - отмечает канадское правительство.