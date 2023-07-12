Еспресо следит за событиями на следующий день саммита. Детальнее в нашем текстовом онлайне! Скрольте вниз, чтобы увидеть первым самую свежую информацию с полей саммита!

Заседания проходили на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимала Литва. Мероприятия прошли в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников.

Встречи глав государств и правительств формально начались 11 июля около 14 часов.

12 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Японии Фумидо Кишидой и председательствовал на встрече лидеров стран НАТО с политическими руководителями стран Индо-Тихоокеанского региона. Также одним из ключевых событий этого дня стало проведение Совета НАТО – Украина на высшем уровне.

Тремя приоритетами переговоров были новые пакеты поддержки украинской армии на поле боя, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

Что рассматривали на саммите в Вильнюсе

Члены Североатлантического союза обсуждали вызовы, которые стоят перед странами-членами и могут возникнуть в будущем в связи с агрессией России и проблемами терроризма.

Также на встречах они коснулись тем реализации новых региональных планов обороны, моделей сил и увеличения количества подразделений быстрого реагирования до 300 тыс. военных. А еще предстояло согласовать план действий в области изменений климата, расширения сотрудничества с ЕС по защите объектов критической инфраструктуры. Планировался и запуск инвестиционного фонда для разработки новейших технологий, в частности, в сфере искусственного интеллекта, автономных систем, квантовых технологий.

Участники саммита рассматривали новое обязательство по инвестициям в оборону. Предполагается, что страны-члены НАТО будут расходовать не менее 2% национального ВВП ежегодно на усиление собственных оборонных возможностей.

Кроме того, на саммите обсудили вступление Швеции в НАТО. Столтенберг 11 июля отметил, что уже скоро можно будет приветствовать Швецию как полноправного члена Альянса. Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу. Впоследствии Столтенберг сказал, что Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с Европейским Союзом.

Что известно о первом дне саммита и вступлении Украины в НАТО

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Без комментариев российской стороны по поводу саммита тоже не обошлось. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Третья мировая война все ближе. Он посетовал на увеличение помощи для Украины.