В Великобритании зафиксировали первую в мире смерть от "Омикрона"
В понедельник, 13 декабря, Великобритания зарегистрировала по меньшей мере одну смерть от штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита в клинику вакцинации в западном Лондоне, передает Sky News .
"К сожалению, да, от "Омикрона" люди попадают в больницы, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от этого штамма", - сказал он.
По словам премьера, "Омикрон" - это несколько более мягкая версия вируса, которая быстрее распространяется. Джонсон подчеркнул, что именно поэтому важно вводить дополнительные дозы прививок.
- Ранее сообщалось , что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" в Великобритании и составляет около 40% всех случаев заражений в Лондоне.
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