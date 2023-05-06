В Великобритании проходит коронация Чарльза ІІІ. Текстовый онлайн

Карета короля Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году и получила современные опции. В отделке использованы кожа, дерево и позолота. Карета достигает 8,8 м в длину, весит почти 4 тона.
Сегодня, 6 мая, впервые с 1953 года в Лондоне проходит церемония коронации Чарльза III. Текстовую трансляцию проводит Эспрессо.TV.
Это первая коронация британского монарха за последние 70 лет. Нынешняя церемония станет самой дорогой в истории. Церемония проходит в Лондоне в Вестминстерском аббатстве.
Среди приглашенных – около 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, члены локальных сообществ, а также талантливые учащиеся школ и университетов.
Не приглашали на церемонию политиков из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.
Карета короля Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году и получила современные опции. В отделке использованы кожа, дерево и позолота. Карета достигает 8,8 м в длину, весит почти 4 тона.
Британцы, несмотря на дождь, приветствуют на улицах новых короля и королеву.
Процессия отправилась по маршруту протяженностью 2 км до Букингемского дворца. Чтобы посмотреть на карету короля и королевы, люди занимали очередь с ночи.
21 пушка салютует после церемонии коронации, приветствуя новых короля и королеву, Чарльза III и Камиллу, в Кардиффском замке.
Церемония коронации завершена. Король и королева в карете отправились в Букингемский дворец, где продолжится празднование.
Король Чарльз III идет мимо представителей разных стран, приглашенных на церемонию. Они отдают ему уважение. Король отправляется в карету, которая отправится в Букингемский дворец.
Кстати, в центре короны рубин "черный принц".
А вот и видео момента самой коронации Чарльза ІІІ.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская находятся на коронации.
Король и королева в часовне святого Эдварда надели мантии и короны.
Тем временем соцсети сегодня активно вспоминают принцессу Диану – первую жену Чарльза.
Момент, который мы не видели.
Король сидит в коронационном кресле для помазания святым елеем. Это самая святая часть коронационной службы. Архиепископ Кентерберийский помазывает руки, грудь и голову Его Величества. Рассматривается как момент между Сувереном и Богом.
Елей, собранный из двух рощ на Оливковой горе, был освящен на специальной церемонии в Иерусалиме в начале этого года.