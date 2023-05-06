В Великобритании проходит коронация Чарльза ІІІ. Текстовый онлайн

Сегодня, 6 мая, впервые с 1953 года в Лондоне проходит церемония коронации Чарльза III. Текстовую трансляцию проводит Эспрессо.TV.



Это первая коронация британского монарха за последние 70 лет. Нынешняя церемония станет самой дорогой в истории. Церемония проходит в Лондоне в Вестминстерском аббатстве.

Среди приглашенных – около 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, члены локальных сообществ, а также талантливые учащиеся школ и университетов.

Не приглашали на церемонию политиков из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.