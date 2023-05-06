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В Великобритании проходит коронация Чарльза ІІІ. Текстовый онлайн

6 мая, 2023 суббота
15:32
Новости

Сегодня, 6 мая, впервые с 1953 года в Лондоне проходит церемония коронации Чарльза III. Текстовую трансляцию проводит Эспрессо.TV.

Это первая коронация британского монарха за последние 70 лет. Нынешняя церемония станет самой дорогой в истории. Церемония проходит в Лондоне в Вестминстерском аббатстве.

Среди приглашенных – около 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, члены локальных сообществ, а также талантливые учащиеся школ и университетов.
Не приглашали на церемонию политиков из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.

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15:28
6 мая, 2023 суббота

Карета короля Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году и получила современные опции. В отделке использованы кожа, дерево и позолота. Карета достигает 8,8 м в длину, весит почти 4 тона.

коронація Чарльза ІІІ

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15:20

Британцы, несмотря на дождь, приветствуют на улицах новых короля и королеву.

коронація Чарльза ІІІ

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15:13

Процессия отправилась по маршруту протяженностью 2 км до Букингемского дворца. Чтобы посмотреть на карету короля и королевы, люди занимали очередь с ночи.

коронація Чарльза ІІІ

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15:09

21 пушка салютует после церемонии коронации, приветствуя новых короля и королеву, Чарльза III и Камиллу, в Кардиффском замке.

коронація Чарльза ІІІ

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15:05

Церемония коронации завершена. Король и королева в карете отправились в Букингемский дворец, где продолжится празднование.

коронація Чарльза ІІІ

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15:00

Король Чарльз III идет мимо представителей разных стран, приглашенных на церемонию. Они отдают ему уважение. Король отправляется в карету, которая отправится в Букингемский дворец.

Кстати, в центре короны рубин "черный принц".

коронація Чарльза ІІІ

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14:57

А вот и видео момента самой коронации Чарльза ІІІ.

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14:54

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская находятся на коронации.

Денис Шмигаль та Олена Зеленська

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14:46

Король и королева в часовне святого Эдварда надели мантии и короны.

Тем временем соцсети сегодня активно вспоминают принцессу Диану – первую жену Чарльза.

принцеса Діана

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14:42

Момент, который мы не видели.

Король сидит в коронационном кресле для помазания святым елеем. Это самая святая часть коронационной службы. Архиепископ Кентерберийский помазывает руки, грудь и голову Его Величества. Рассматривается как момент между Сувереном и Богом.

Елей, собранный из двух рощ на Оливковой горе, был освящен на специальной церемонии в Иерусалиме в начале этого года.

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