В Украину приедут 30 нидерландских полицейских для расследования военных преступлений РФ
Нидерланды направят в Украину 30 офицеров пограничной полиции для расследования военных и военных преступлений российских военнослужащих
Об этом пишет Kurier.
Следователи должны выехать в Киев в первой половине мая и работать под руководством Международного уголовного суда, заявил в пятницу министр иностранных дел Вопке Хукстра.
Он сказал, что пограничная полиция может также провести расследование в пригороде Бучи, где были обнаружены десятки погибших мирных жителей.
Нидерланды накопили значительный объем судебно-медицинской экспертизы, в частности, благодаря расследованию крушения пассажирского рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
- Напомним, Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве
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