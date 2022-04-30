В Украину приедут 30 нидерландских полицейских для расследования военных преступлений РФ

Об этом пишет Kurier.



Следователи должны выехать в Киев в первой половине мая и работать под руководством Международного уголовного суда, заявил в пятницу министр иностранных дел Вопке Хукстра.



Он сказал, что пограничная полиция может также провести расследование в пригороде Бучи, где были обнаружены десятки погибших мирных жителей.



Нидерланды накопили значительный объем судебно-медицинской экспертизы, в частности, благодаря расследованию крушения пассажирского рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Напомним, Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве